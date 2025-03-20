Перевернули игру: Гуцуляк, Ванат и Забарный отметились голами в матче против Бельгии – видео

Сборная Украины 20 марта 2025 года встретилась со сборной Бельгии. Матч состоялся в рамках плей-офф Лиги наций за выход в элитный дивизион турнира.

В первом тайме сборная Украины проиграла бельгийцам со счетом 1:0. Сергею Реброву пришлось делать замены, чтобы перевернуть игру, сообщает 24 канал.

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Удачные замены Реброва

Сергей Ребров во втором тайме выпустил вингера Полесья Алексея Гуцуляка. Главный тренер сборной Украины угадал с заменой, ведь игрок житомирян сравнял счет.

Алексей Гуцуляк вышел на свидание с Тибо Куртуа и пробил в ближний угол. Вингер Полесья переиграл голкипера бельгийцев и сравнял счет в матче.

Гол Алексея Гуцуляка: смотрите видео

Менее, чем через десять минут после того, как Гуцуляк сравнял счет, второй гол забил Владислав Ванат, который также вышел со скамейки запасных.

Гол Владислава Ваната: смотрите видео

Вскоре Илья Забарный увеличил преимущество сборной Украины. Защитник "сине-желтых" отличился с ассиста Александра Зинченко.

Гол Ильи Забарного: смотрите видео