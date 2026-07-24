В украинском футболе появится "младший брат ВАР": тренеры получат новые полномочия

Украинская футбольная ассоциация объявила о техническом нововведении в отечественном футболе: в Первой лиге, сезон которой стартует уже сегодня, 24 июля, появится своеобразная версия системы видеопомощи арбитру.

Новинка называется FVS – Football Video Support. Ее уже тестировали на уровне ФИФА, а теперь она появилась и в нашем футболе, пишет 24 Канал.

Что такое Football Video Support

В отличие от ВАР, для которого требуются как минимум два дополнительных арбитра, с FVS работает тандем главного и резервного рефери. Для его реализации достаточно оператора видеоповторов и телевизионного оборудования.

Просмотр эпизода инициирует не судейская бригада, а тренер команды, который заметил ошибку рефери не в пользу своей команды. Если он хочет воспользоваться повтором, то должен передать 4-му арбитру специальную карточку с причиной просмотра, а также сделать специальный жест – вращение пальцем в воздухе.

Как когда-то в теннисе с системой челленджей, количество просмотров на каждую команду ограничено – не более двух за игру. Если судья посмотрел повтор и не увидел очевидной ошибки, то попытка "сгорает". А вот в случае успешного изменения решения тренер может воспользоваться запросом на пересмотр снова.

Причины для вмешательства аналогичны VAR: гол, пенальти, прямая красная карточка или вторая желтая, а также ошибочная идентификация игрока.

Как это будет работать в Первой лиге

Не все матчи второго по силе дивизиона Украины сразу смогут воспользоваться этой инновацией: FVS будет работать в тестовом режиме на некоторых матчах. Но в течение сезона, если система зарекомендует себя положительно, ее хотят распространить на весь чемпионат.