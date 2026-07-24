Новинка має назву FVS – Football Video Support. Її вже тестували на рівні ФІФА, а тепер вона дісталася і наших футбольних реалій, пише 24 Канал.

Що таке Football Video Support

На відміну від ВАР, для якого потрібні щонайменше два додаткових арбітри, з FVS працює тандем головного та резервного рефері. Для його реалізації достатньо режисера відоповторів та телевізійної техніки.

Перегляд епізоду ініціює не суддівська бригада, а тренер команди, який угледів помилку рефері не на користь його клубу. Якщо він хоче скористатися повтором, то має передати 4-ому арбітру спеціальну картку з причиною перегляду, а також зробити спеціальний жест – оберт пальцем у повітрі.

Як колись в тенісі із системою челенджів, кількість переглядів на кожну команду обмежена – не більше двох за гру. Якщо рефері подивився повтор і не побачив очевидну помилку, то спроба "згорає". А от у разі успішної зміни рішення тренер може скористатися запитом на перегляд знову.

Причини для втручання схожі на ВАР: гол, пенальті, пряма червона картка або друга жовта і помилкова ідентифікація гравця.

Як це працюватиме у Першій лізі

Не всі матчі українського другого за силою дивізіону одразу зможуть скористатися інновацією: FVS працюватиме у тестовому режимі на деяких поєдинках. Але упродовж сезону, якщо система зарекомендує себе позитивно, її хочуть поширити на весь чемпіонат.