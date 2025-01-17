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17 января 2025, 11:54
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Украинские воины на фронте ликвидировали чемпиона России по кикбоксингу

Денис Иваненко

Российская пропаганда на постоянной основе распространяет нарратив, что спорт должен быть вне политики. Силы обороны Украины полностью поддержали это мнение и аполитизировали навеки "запоребрикового" бойца Петра Дирксена.

Он был мастером спорта России по кикбоксингу. Однако вместо того, чтобы заниматься любимым делом, решил пойти на войну и убивать украинцев.

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Денацифицировался и демилитаризовался

Однако это решение стало худшим в жизни Петра Дирксена. Спортсмен, который в 2002 году завоевал титул чемпиона России по кикбоксингу, был ликвидирован на войне против Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на Base of Ukrainian Sports.

Российские пропагандисты не указывают место и дату уничтожения оккупанта. Известно лишь, что прощание с ним состоялось 10 января в Омске.

Отметим, что Петр Дирксен был многократным победителем и призером различных всероссийских соревнований. После окончания карьеры он занимался тренерской деятельностью, в частности, в 2010-2011 годах работал в секции кикбоксинга "Атака".

Редакция 24 Канала выражает искреннюю благодарность Силам обороны Украины за очищение родной земли от оккупантов. Каждый, кто придет в нашу страну с оружием в руках – от него и погибнет, Петр Дирксен замечательное тому подтверждение.