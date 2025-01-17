Российская пропаганда на постоянной основе распространяет нарратив, что спорт должен быть вне политики. Силы обороны Украины полностью поддержали это мнение и аполитизировали навеки "запоребрикового" бойца Петра Дирксена.

Он был мастером спорта России по кикбоксингу. Однако вместо того, чтобы заниматься любимым делом, решил пойти на войну и убивать украинцев.

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Денацифицировался и демилитаризовался

Однако это решение стало худшим в жизни Петра Дирксена. Спортсмен, который в 2002 году завоевал титул чемпиона России по кикбоксингу, был ликвидирован на войне против Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на Base of Ukrainian Sports.

Российские пропагандисты не указывают место и дату уничтожения оккупанта. Известно лишь, что прощание с ним состоялось 10 января в Омске.

Отметим, что Петр Дирксен был многократным победителем и призером различных всероссийских соревнований. После окончания карьеры он занимался тренерской деятельностью, в частности, в 2010-2011 годах работал в секции кикбоксинга "Атака".

Редакция 24 Канала выражает искреннюю благодарность Силам обороны Украины за очищение родной земли от оккупантов. Каждый, кто придет в нашу страну с оружием в руках – от него и погибнет, Петр Дирксен замечательное тому подтверждение.