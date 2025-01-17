Він був майстром спорту Росії з кікбоксингу. Проте замість того, щоб займатися улюбленою справою, вирішив піти на війну та вбивати українців.

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Денацифікувався та демілітаризувався

Проте це рішення стало найгіршим у житті Пьотра Дірксена. Спортсмен, який у 2002 році виборов титул чемпіона Росії з кікбоксингу, був ліквідований на війні проти України, повідомляє 24 Канал із посиланням на Base of Ukrainian Sports.

Російські пропагандисти не зазначають місце й дату знищення окупанта. Відомо лише, що прощання з ним відбулося 10 січня в Омську.

Зазначимо, що Пьотр Дірксен був багаторазовим переможцем і призером різноманітних всеросійських змагань. Після закінчення кар'єри він займався тренерською діяльністю, зокрема, у 2010-2011 роках працював у секції кікбоксингу "Атака".

Редакція 24 Каналу висловлює щиру вдячність Силам оборони України за очищення рідної землі від окупантів. Кожен, хто прийде в нашу країну зі зброєю в руках – від неї й загине, Пьотр Дірксен чудове тому підтвердження.