Разбил болид вдребезги: видео жуткой аварии на трассе Формулы-1

В субботу, 17 мая на автодроме имени Энцо и Дино Феррари состоялась квалификация седьмого этапа Формулы-1. Пилоты боролись за места в стартовой решетке гонки.

В квалификации принял участие пилот Ред Булла Юки Цунода. Японский гонщик потерял контроль над болидом и вылетел с трассы, пишет 24 Канал.

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Ошибка пилота привела к аварии

Жуткий инцидент произошел на одном из скоростных поворотов. В результате удара болид несколько раз перевернулся и получил серьезные повреждения.

К счастью, пилот остался невредимым. Он смог самостоятельно выбраться из своего разбитого болида.

Видео аварии в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи

После аварии квалификацию остановили на 10 минут. Цунода отправился на медицинский осмотр.

Отметим, что японец не сумел показать быстрый круг, а потому по итогу квалификации остался последним.

Напомним, что Гран-при Эмилии-Романьи состоится в воскресенье, 18 мая. Гонка начнется в 16:00 по киевскому времени.