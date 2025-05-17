Разбил болид вдребезги: видео жуткой аварии на трассе Формулы-1
- Пилот Ред Булла Юки Цунода потерял контроль над болидом во время квалификации Гран-при Эмилии-Романьи, что привело к серьезной аварии, но остался невредимым.
- Квалификацию остановили на 10 минут для предоставления медицинского осмотра Цуноде, который не смог показать быстрый круг и остался последним в квалификации.
В субботу, 17 мая на автодроме имени Энцо и Дино Феррари состоялась квалификация седьмого этапа Формулы-1. Пилоты боролись за места в стартовой решетке гонки.
В квалификации принял участие пилот Ред Булла Юки Цунода. Японский гонщик потерял контроль над болидом и вылетел с трассы, пишет 24 Канал.
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Ошибка пилота привела к аварии
Жуткий инцидент произошел на одном из скоростных поворотов. В результате удара болид несколько раз перевернулся и получил серьезные повреждения.
К счастью, пилот остался невредимым. Он смог самостоятельно выбраться из своего разбитого болида.
Видео аварии в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи
После аварии квалификацию остановили на 10 минут. Цунода отправился на медицинский осмотр.
Отметим, что японец не сумел показать быстрый круг, а потому по итогу квалификации остался последним.
Напомним, что Гран-при Эмилии-Романьи состоится в воскресенье, 18 мая. Гонка начнется в 16:00 по киевскому времени.