Накануне завершилась сага по трансферу Ильи Забарного, который в конце концов подписал контракт с французским ПСЖ. Ходило немало слухов, что его переход задерживается из-за присутствия в команде российского вратаря Матвея Сафонова.

Он вроде бы должен был уйти с клуба и это было условие украинского футболиста для перехода. Однако пока этого не произошло и сейчас все выглядит так, что "запоребриковый" голкипер не собирается покидать Париж, сообщает 24 Канал.

Что написал Сафонов о своей жизни в Париже?

Такой вывод можно сделать после его заявления в своем телеграм-канале. Сафонов рассказал, что доволен адаптацией за год проведенный в столице Франции, а также сейчас ищет новое жилье. Поэтому по меньшей мере по собственному желанию он не будет менять клубную прописку.

"В настоящее время я могу утверждать, что адаптировался во Франции. Было классно вернуться в Париж после отпуска. Это довольно странные ощущения, потому что здесь мне комфортно и появилось стойкое ощущение, что я вернулся домой. В течение года я много работал над французским языком. Результат мог быть лучше, но мне нравится изучать язык в своем темпе – так, как мне комфортно.

Переживал, что забуду все за время отпуска и поездки в США, но голова отдохнула, и я почувствовал прогресс вместо регресса. Осталось найти место, где нашей семье будет комфортно жить, учитывая нашего большого пса. О нем мы, конечно, тоже думаем и хотим, чтобы ему было комфортно. В общем, нравится мне Париж и жизнь здесь. Сколько я всего успел посмотреть – и еще больше впереди", – написал россиянин.

К слову. Матвей Сафонов выступает за ПСЖ с июля 2024 года. За это время он провел в составе французского клуба 17 матчей, в которых пропустил 13 голов.

Напомним, что накануне появились слухи, что Илья Забарный подружился с россиянином. На такую информацию уже отреагировала жена украинского футболиста.