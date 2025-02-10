"Искусство защищаться": в Англии оценили перформанс игрока сборной Украины в матче с Ливерпулем

В воскресенье, 9 февраля, состоялись поединки 1/16 финала Кубка Англии по футболу. В одном из них Плимут дома принимал Ливерпуль.

Хозяева одержали сенсационную победу со счетом 1:0. Отыграть "на ноль" им помог Максим Таловеров.

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Надежное и яркое выступление

Он провел весь поединок и был одним из самых заметных игроков на поле. Украинец прикоснулся к мячу 32 раза, выиграл 6 из 9 дуэлей, выполнил 2 перехвата, 1 отбор и 9 выносов мяча,

Некоторые действия футболиста сборной Украины были отдельно отмечены в этой игре. Пресс-служба турнира, в частности, выразила восхищение подкатом Максима в эпизоде, когда его пытался обыграть вингер Ливерпуля Луис Диас, информирует 24 Канал.

Этот момент она подписала словами: "Искусство защищаться".

Эффектный подкат от Таловерова: смотрите видео

Еще один подобный эпизод произошел, когда мяч контролировал Костас Цимикас, который пытался прострелить в штрафную площадь на своего партнера. Таловеров снова совершил эффектный подкат и эмоционально это отпраздновал, что не осталось без внимания:

Максим Таловеров просто обожает подкаты.

Как украинец остановил передачу Цимикаса: смотрите видео

Справка. Максим Таловеров стал игроком Плимута 31 января. Он уже успел провести два поединка, в которых его команда одержала победы.

Следующий матч Плимут проведет 12 февраля против Миллволла. Он начнется в 21:45 по киевскому времени.