Господарі здобули сенсаційну перемогу з рахунком 1:0. Відіграти "на нуль" їм допоміг Максим Таловєров.

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Надійний та яскравий виступ

Він провів увесь поєдинок і був одним з найпомітніших гравців на полі. Українець доторкнувся до м'яча 32 рази, виграв 6 з 9 дуелей, виконав 2 перехоплення, 1 відбирання та 9 виносів м'яча,

Деякі дії футболіста збірної України було окремо відзначено в цій грі. Пресслужба турніру, зокрема, висловила захоплення підкатом Максима в епізоді, коли його намагався обіграти вінгер Ліверпуля Луїс Діас, інформує 24 Канал.

Цей момент вона підписала словами: "Мистецтво захищатися".

Ефектний підкат від Таловєрова: дивіться відео

Ще один подібний епізод стався, коли м'яч контролював Костас Цимікас, який намагався прострілити в штрафний майданчик на свого партнера. Таловєров знову здійснив ефектний підкат та емоційно це відсвяткував, що не залишилося без уваги:

Максим Таловєров просто обожнює підкати.

Як українець зупинив передачу Цимікаса: дивіться відео

Довідка. Максим Таловєров став гравцем Плімута 31 січня. Він уже встиг провести два поєдинки, в яких його команда здобула перемоги.

Наступний матч Плімут проведе 12 лютого проти Міллволла. Він розпочнеться о 21:45 за київським часом.