Плімут – Ліверпуль 1:0

Гол: Харді, 53 (з пен.)

У неділю, 9 лютого, відбувся матч 1/16 фіналу Кубка Англії сезону-2024/25 між командами Плімут та Ліверпуль. У стартовому складі господарів вдруге поспіль вийшов українець Максим Таловєров, пише 24 Канал.

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Плімут з Таловєровим створили гучну сенсацію

Перед матчем у Плімуті ніхто не сумнівався у перемозі Ліверпуля. Команда Арне Слота впевнено йде до чемпіонства в АПЛ та є одним із фаворитів Ліги чемпіонів. Тож шанси останньої команди Чемпіоншипу перемогти "мерсисайдців" були мізерними.

Проте "пілігрими" зуміли створити сенсацію. Її співавтором став український центрбек Максим Таловєров, який надійно відіграв в обороні.

Перемогу Плімуту приніс гол з пенальті у виконанні Раяна Харді на 53-й хвилині матчу. Шотландський форвард "пілігримів" реалізував одинадцятиметровий, який арбітр призначив за гру рукою Гарві Елліотта.

У Ліверпуля було достатньо часу, щоб зрівняти рахунок та вирвати перемогу. Однак усі зусилля підопічних Слота завершилися нічим.

Ліверпуль сенсаційно вилітає з Кубка Англії, а скромний Плімут продовжує боротьбу за трофей.

Варто виокремити Максима Таловєрова. Українець провів другий матч за Плімут і у другому поєдинку "пілігрими" здобули перемогу.