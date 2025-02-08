8 лютого, Евертон зіграв проти Борнмута у четвертому раунді Кубка Англії сезону-2024/2025. Матч завершився впевненою перемогою "вишень" з рахунком 2:0.

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Чому Миколенко не зіграв проти Борнмута

Віталій Миколенко пропустив матч проти Борнмута у Кубку Англії. У Евертоні розповіли, чому український захисник залишився поза заявкою на гру з "вишнями".

Віталій Миколенко пропустив кубковий матч через травму. Український оборонець зазнав пошкодження литкового м'яза, повідомляє 24 канал із посиланням на пресслужбу клубу.

До слова. Пропущений матч проти Борнмута став для Миколенка четвертим у поточній кампанії. Раніше гравець збірної України пропустив поєдинки з Лестером в АПЛ та із Саутгемптоном у Кубку ліги через хворобу. Також Віталій не зіграв проти Ньюкасла через ущільнення в литковому м'язі.

У сезоні 2024/2025 Віталій Миколенко провів 23 матчі за Евертон в офіційних турнірах. Український лівий фулбек за цей час встиг відзначитись однією результативною передачею.