Наставник поділився думками щодо трансферів, які знадобляться мерсисайдцям. Спеціаліст назвав позицію, яку хотів би посилити за можливості, повідомляє 24 канал із посиланням на BeanymanSports2.

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У Миколенка може з'явитись конкурент

Перед поєдинком із Брайтоном в АПЛ Девід Моєс відвідав передматчеву пресконференцію. Наставник "ірисок" погодився із зауваженням журналіста, що у команді є лише один лівий захисник Віталій Миколенко.

Я згоден, що ми хотіли б посилити позицію лівого захисника, або мати ще одного гравця там. Не знаю, чи зможемо ми все це зараз зробити, я намагаюсь зрозуміти, що ми можемо,

– сказав Моєс.

Шотландський тренер також підкреслив, що він може використовувати іншого гравця на позиції Миколенка. Спеціаліст відзначив досвідченого Ешлі Янга.

Зазначимо, що Віталій Миколенко є беззаперечним гравцем основи Евертона. У поточному сезоні українець взяв участь у 22 матчах в складі "ірисок" та відзначився однією результативною передачею.

Нагадаємо, що у мерсисайдців є певні проблеми з порушення правил фінансового феєр-плею Англійської Прем'єр-ліги. Тому підписання нових гравців у команду може ускладнитись.