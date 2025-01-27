Наставник поделился мыслями относительно трансферов, которые понадобятся мерсисайдцам. Специалист назвал позицию, которую хотел бы усилить при возможности, сообщает 24 канал со ссылкой на BeanymanSports2.

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У Миколенко может появиться конкурент

Перед поединком с Брайтоном в АПЛ Дэвид Мойес посетил предматчевую пресс-конференцию. Наставник "ирисок" согласился с замечанием журналиста, что в команде есть только один левый защитник Виталий Миколенко.

Я согласен, что мы хотели бы усилить позицию левого защитника, или иметь еще одного игрока там. Не знаю, сможем ли мы все это сейчас сделать, я пытаюсь понять, что мы можем,

– сказал Мойес.

Шотландский тренер также подчеркнул, что он может использовать другого игрока на позиции Миколенко. Специалист отметил опытного Эшли Янга.

Отметим, что Виталий Миколенко является безоговорочным игроком основы Эвертона. В текущем сезоне украинец принял участие в 22 матчах в составе "ирисок" и отметился одной результативной передачей.

Напомним, что у мерсисайдцев есть определенные проблемы с нарушение правил финансового фейер-плея Английской Премьер-лиги. Поэтому подписание новых игроков в команду может усложниться.