Цими вихідними в Кубку Англії проходили матчі 1/16 фіналу сезону 2024-2025. Головна сенсація раунду трапила у Плімуті, де місцева команда билась із Ліверпулем, повідомляє 24 Канал.

До теми Фактор Таловєрова: Плімут з українцем сенсаційно вибив Ліверпуль з Кубка Англії

Таловєров тролить

Аутсайдер Чемпіоншипу зміг сенсаційно вибити лідера АПЛ завдяки голу Харді з пенальті після перерви. Серед найкращих гравців Плімута були центральні захисники – українець Максим Таловєров і боснієць Нікола Катіч.

Балканець взагалі постраждав під час матчу, адже на 14-й хвилині йому вибили зуба. Причому, зробив це свій же партнер по команді Адам Ренделл під час стрибка.

Втім Катич та Таловєров не засмутились цим, а лише пожартували після гри. Українець в сторіз на своїй сторінці в інстаграм опублікував спільне фото із Ніколою, підписавши наступним текстом: "Зубом менше, раундом більше".



Максим Таловєров з Ніколою Катичем / фото з інстаграму українця

Читайте також Слот за крок від трофею: Ліверпуль ефектно принизив Тоттенхем і вийшов у фінал Кубка ліги

Нагадаємо, що Максим став гравцем Плімута у січні цього року. Англійці заплатили австрійському ЛАСКу 2 мільйони євро та підписали 24-річного гравця до 2028 року.

Таловєров вже встиг відіграти два матчі за "зелених" і в обох команда вигравала у фаворитів – Вест Бромвіча в Чемпіоншипі та Ліверпуля в Кубку Англії. Втім команда має проблеми в другому дивізіоні Англії, йдучи на останньому місці. Відстань від рятівної зони складає 4 очки.