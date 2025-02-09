Фактор Таловерова: Плимут с украинцем сенсационно выбил Ливерпуль из Кубка Англии

Аутсайдер Чемпионшипа Плимут на стадии 1/16 финала Кубка Англии встречался с лидером АПЛ Ливерпулем. Новая команда украинца Максима Таловерова сумела сотворить настоящую сенсацию.

Плимут – Ливерпуль 1:0

Гол: Харди, 53 (с пен.)

В воскресенье, 9 февраля, состоялся матч 1/16 финала Кубка Англии сезона-2024/25 между командами Плимут и Ливерпуль. В стартовом составе хозяев второй раз подряд вышел украинец Максим Таловеров, пишет 24 Канал.

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Плимут с Таловеровым сотворили громкую сенсацию

Перед матчем в Плимуте никто не сомневался в победе Ливерпуля. Команда Арне Слота уверенно идет к чемпионству в АПЛ и является одним из фаворитов Лиги чемпионов. Поэтому шансы последней команды Чемпионшипа победить "мерсисайдцев" были мизерными.

Однако "пилигримы" сумели сотворить сенсацию. Ее соавтором стал украинский центрбек Максим Таловеров, который надежно сыграл в обороне.

Победу Плимуту принес гол с пенальти в исполнении Райана Харди на 53-й минуте матча. Шотландский форвард "пилигримов" реализовал одиннадцатиметровый, который арбитр назначил за игру рукой Харви Эллиотта.

У Ливерпуля было достаточно времени, чтобы сравнять счет и вырвать победу. Однако все усилия подопечных Слота завершились ничем.

Ливерпуль сенсационно вылетает из Кубка Англии, а скромный Плимут продолжает борьбу за трофей.

Стоит выделить Максима Таловерова. Украинец провел второй матч за Плимут и во втором поединке "пилигримы" одержали победу.