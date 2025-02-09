Украинец после победы над Ливерпулем эффектно подколол партнера по команде, которому выбили зуб

Максим Таловеров быстро адаптировался в Плимуте после трансфера зимой. Игроку сборной Украины удалось приобщиться к громкой сенсации в Кубке Англии.

В эти выходные в Кубке Англии проходили матчи 1/16 финала сезона 2024-2025. Главная сенсация раунда случилась в Плимуте, где местная команда сражалась с Ливерпулем, сообщает 24 Канал.

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Таловеров троллит

Аутсайдер Чемпионшипа смог сенсационно выбить лидера АПЛ благодаря голу Харди с пенальти после перерыва. Среди лучших игроков Плимута были центральные защитники – украинец Максим Таловеров и босниец Никола Катич.

Балканец вообще пострадал во время матча, ведь на 14-ой минуте ему выбили зуб. Причем, сделал это свой же партнер по команде Адам Ренделл во время прыжка.

Впрочем, Катич и Таловеров не расстроились этим, а лишь пошутили после игры. Украинец в сториз на своей странице в инстаграм опубликовал совместное фото с Николой, подписав следующим текстом: "Зубом меньше, раундом больше".



Максим Таловеров с Николой Катичем / фото из инстаграма украинца

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Напомним, что Максим стал игроком Плимута в январе этого года. Англичане заплатили австрийскому ЛАСКу 2 миллиона евро и подписали 24-летнего игрока до 2028 года.

Таловеров уже успел отыграть два матча за "зеленых" и в обоих команда выигрывала у фаворитов – Вест Бромвича в Чемпионшипе и Ливерпуля в Кубке Англии. Впрочем, команда имеет проблемы во втором дивизионе Англии, идя на последнем месте. Расстояние от спасительной зоны составляет 4 очка.