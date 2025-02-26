В сентябре 2024 года участник Олимпиады-2012 Энтони Джейс предстал перед судом за совершение 16 преступлений сексуального характера. Среди прочего его подозревали в изнасиловании двух девушек-подростков, которым не исполнилось 18 лет, пишет 24 Канал со ссылкой на BBC.
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Английский пловец был наказан за изнасилование несовершеннолетних
Суд признал виновным Джеймса по восьми пунктам обвинения, в том числе в изнасиловании несовершеннолетних, сексуальных отношениях с ребенком и побуждении к сексуальным действиям.
Также 35-летний олимпийец признан виновным в сексуальных прикосновениях к девушке. Кроме того, он заставлял одну из девушек присылать ему фотографии сексуального характера.
Коронный суд Плимута установил, что преступления были совершены в период между 2012 и 2022 годами. В итоге Джеймс получил 21 год заключения, две трети которого он должен находиться под стражей. Также бывший пловец пожизненно будет внесен в реестр сексуальных преступников.
Что известно о бывшем члене сборной Великобритании
- Отметим, что Энтони Джеймс в 2012 году представлял Великобританию на Олимпийских играх в Лондоне.
- Он участвовал в заплыве на дистанцию 100 метров баттерфляем среди мужчин.
- Джеймс выиграл серебряную медаль для своей страны на Играх Содружества в 2010 году.
- На момент ареста в январе 2022 года участник Олимпиады-2012 учился на полицейского.