Участник Олимпийских игр получил 21 год тюрьмы за изнасилование несовершеннолетних

Английского пловца Энтони Джеймса признали виновным в совершении сексуальных преступлений. Бывший спортсмен получил значительный срок заключения.

В сентябре 2024 года участник Олимпиады-2012 Энтони Джейс предстал перед судом за совершение 16 преступлений сексуального характера. Среди прочего его подозревали в изнасиловании двух девушек-подростков, которым не исполнилось 18 лет, пишет 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Английский пловец был наказан за изнасилование несовершеннолетних

Суд признал виновным Джеймса по восьми пунктам обвинения, в том числе в изнасиловании несовершеннолетних, сексуальных отношениях с ребенком и побуждении к сексуальным действиям.

Также 35-летний олимпийец признан виновным в сексуальных прикосновениях к девушке. Кроме того, он заставлял одну из девушек присылать ему фотографии сексуального характера.

Коронный суд Плимута установил, что преступления были совершены в период между 2012 и 2022 годами. В итоге Джеймс получил 21 год заключения, две трети которого он должен находиться под стражей. Также бывший пловец пожизненно будет внесен в реестр сексуальных преступников.

Что известно о бывшем члене сборной Великобритании