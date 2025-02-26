Учасник Олімпійських ігор отримав 21 рік в'язниці за зґвалтування неповнолітніх

Англійського плавця Ентоні Джеймса визнали винним у скоєнні сексуальних злочинів. Колишній спортсмен отримав значний термін ув'язнення.

У вересні 2024 року учасник Олімпіади-2012 Ентоні Джейс постав перед судом за скоєння 16 злочинів сексуального характеру. Серед іншого його підозрювали у зґвалтування двох дівчат-підлітків, яким не виповнилося 18 років, пише 24 Канал з посиланням на BBC.

Читайте також Врятував лише собаку: будинок олімпійського чемпіона згорів внаслідок пожеж у Каліфорнії

Англійського плавця покарали за зґвалтування неповнолітніх

Суд визнав винним Джеймса за вісьмома пунктами звинувачення, в тому числі у зґвалтуванні неповнолітніх, сексуальних стосунках з дитиною та спонуканні до сексуальних дій.

Також 35-річного олімпійця визнали винним у сексуальних дотиках до дівчини. Крім того, він змушував одну з дівчат надcилати йому фотографії сексуального характеру.

Коронний суд Плімута встановив, що злочини були скоєні у період між 2012 та 2022 роками. У підсумку Джеймс отримав 21 рік ув'язнення, дві третини якого він має перебувати під вартою. Також колишнього плавця довічно буде внесено в реєстр сексуальних злочинців.

Що відомо про колишнього члена збірної Великої Британії