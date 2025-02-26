Учасник Олімпійських ігор отримав 21 рік в'язниці за зґвалтування неповнолітніх
- Ентоні Джеймса, англійського плавця і учасника Олімпійських ігор 2012 року, засудили до 21 року ув'язнення за зґвалтування неповнолітніх.
- Він визнаний винним у злочинах сексуального характеру, скоєних між 2012 та 2022 роками, і буде довічно внесений у реєстр сексуальних злочинців.
Англійського плавця Ентоні Джеймса визнали винним у скоєнні сексуальних злочинів. Колишній спортсмен отримав значний термін ув'язнення.
У вересні 2024 року учасник Олімпіади-2012 Ентоні Джейс постав перед судом за скоєння 16 злочинів сексуального характеру. Серед іншого його підозрювали у зґвалтування двох дівчат-підлітків, яким не виповнилося 18 років, пише 24 Канал з посиланням на BBC.
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Англійського плавця покарали за зґвалтування неповнолітніх
Суд визнав винним Джеймса за вісьмома пунктами звинувачення, в тому числі у зґвалтуванні неповнолітніх, сексуальних стосунках з дитиною та спонуканні до сексуальних дій.
Також 35-річного олімпійця визнали винним у сексуальних дотиках до дівчини. Крім того, він змушував одну з дівчат надcилати йому фотографії сексуального характеру.
Коронний суд Плімута встановив, що злочини були скоєні у період між 2012 та 2022 роками. У підсумку Джеймс отримав 21 рік ув'язнення, дві третини якого він має перебувати під вартою. Також колишнього плавця довічно буде внесено в реєстр сексуальних злочинців.
Що відомо про колишнього члена збірної Великої Британії
- Зазначимо, що Ентоні Джеймс у 2012 році представляв Велику Британію на Олімпійських іграх у Лондоні.
- Він брав участь у запливі на дистанцію 100 метрів батерфляєм серед чоловіків.
- Джеймс виграв срібну медаль для своєї країни на Іграх Співдружності у 2010 році.
- На момент арешту у січні 2022 року учасник Олімпіади-2012 навчався на поліціянта.