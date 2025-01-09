Тисячі будинків у районі Лос-Анджелеса згоріли внаслідок лісових пожеж, які вирують у Каліфорнії. Страшне полум'я знищило дім та бізнес олімпійського чемпіона з плавання Гері Голла-молодшого, пише 24 Канал з посиланням на видання Swimming World.

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Знаменитий плавець залишився без олімпійських нагород

Під час пожежі Гері перебував у домі, коли побачив у вікні полум'я, яке швидко наближалося.

Голл-молодший встиг схопити собаку, дідусеву картину, а також релігійний оберіг, який йому подарувала донька, та швидко побіг у бік океану. Він змушений був залишити усе своє майно: сімейні реліквії, фотографії, а також десять олімпійських нагород.

За лічені хвилини будинок знаменитого плавця перетворився у попіл. Разом з житлом Гері втратив свій бізнес. Біля дому знаходився басейн, де він навчав дітей плавання.

На платформі GoFundMe була створена сторінка для збору коштів на потреби потерпілого чемпіона. За добу небайдужі люди задонатили майже 30 тисяч доларів.

Друзі Голла збирають йому гроші / скриншот сайту GoFundMe

Спортивні здобутки Голла