Росія продовжує тероризувати населення України постійними обстрілами. Окупанти атакують цивільну інфраструктуру та завдають шкоди будівлям у великих містах, повідомляє 24 Канал.

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Стадіон під загрозою

Особливо від атак російської армії страждає Харків, який знаходиться за 40 кілометрів від кордону з агресором. У різдвяну ніч, проти 25 грудня, терористи знову атакували місто за допомогою ракет та БпЛА.

Одна з ракет влучила у житловий будинок, де живе відома плавчиня Марта Фєдіна. У будівлі вибиті вікна та значні руйнування. На щастя, спортсменка та її сім'я на момент удару не перебувала у квартирі.

Відео руйнувань у квартирі Фєдіної:

Нагадаємо, що Марта є дворазовою олімпійською призеркою у синхронному плаванні. На Іграх-2020 у Токіо дівчина взяла дві бронзові медалі – в дуеті та групі.

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Крім цього, Фєдіна є чотириразовою чемпіонкою Європи та срібною призеркою Європейських ігор. Раніше повідомлялось, що безпілотник ледь не зруйнував стадіон ОСК "Металіст", пролетівши прямо над ареною.