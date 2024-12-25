Росіяни продовжують тероризувати мирне населення України постійними обстрілами. Окупанти атакують цивільну інфраструктуру та завдають шкоди звичайним об'єктам у великих містах, повідомляє 24 Канал.

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Стадіон під загрозою

Особливо від атак російської армії страждає Харків, який знаходиться за 40 кілометрів від кордону з агресором. У різдвяну ніч, проти 25 грудня, терористи знову атакували місто за допомогою ракет та БпЛА.

Один із "шахедів" пролетів прямо над стадіоном ОСК "Металіст" та полетів потім між житловими будинками. Повідомляється. що сили ППО "приземлили" цей безпілотник своїми засобами.

Відео прольоту "шахеда" біля арени:

Сама ж арена, на щастя, залишилась без пошкоджень. Нагадаємо, що раніше на стадіоні виступали місцеві команди Металіст та Металіст 1925. Втім з початком повномасштабної війни обидві команди проводять свої матчі в інших містах.

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Нагадаємо, що ворог знову завдав масованої атаки на українські об'єкти енергетики цієї ночі. Росіяни випустили більше 180 ракет та БпЛА, Силами ППО вдалось знищити 113 об'єктів, більшість з яких – "шахеди".