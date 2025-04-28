Победитель реванша Усик –Дюбуа узнал имя следующего соперника

Победитель реванша Александра Усика и Даниэля Дюбуа уже имеет следующего соперника. Им будет Джозеф Паркер.

Недавно официально утвердили дату реванша Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Противостояние состоится 19 июля на "Уэмбли".

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Следующий соперник победителя реванша

Боксер, который победит в реванше, обязан будет провести обязательный бой с Джозефом Паркером, который сейчас владеет временным титулом WBO, пишет 24 канал со ссылкой на Густаво Оливьери.

"Внимательно рассмотрев аргументы, которые предоставили все стороны в вопросе обязательной защиты титула WBO, организация считает лучшим решением сначала провести бой за звание абсолютного чемпиона мира, а затем обязательную защиту.

Таким образом, в супертяжелом дивизионе определится сильнейший боксер, а бой за звание абсолюта поднимет этот вид спорта на самый высокий уровень. Джозеф Паркер сохраняет статус обязательного претендента после объединительного боя", - написал президент WBO.

Напомним, что в феврале 2025 года Даниэль Дюбуа должен был встретиться с Джозефом Паркером, однако заболел и его заменил Мартин Баколе.