Недавно официально утвердили дату реванша Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Противостояние состоится 19 июля на "Уэмбли".

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Что сказал Дюбуа о бое с Усиком

Британец рассказал, что это тот бой, которого он хотел и требовал, поэтому теперь он получит свой шанс на реванш, пишет 24 канал со ссылкой на The Ring.

Я должен был выиграть первый бой, но судейское решение лишило меня победы, поэтому на этот раз я не допущу ни одной ошибки перед своими людьми на национальном стадионе в моем родном городе. Сейчас я стал сильнее и опаснее бойцом, и Усик почувствует это на себе 19 июля,

– сказал Даниэль Дюбуа.

Он также поблагодарил своего промоутера, который сделал этот бой возможным.

Отметим, что первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в августе 2023 года. Тогда украинец победил британца нокаутом в девятом раунде.