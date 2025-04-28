Нещодавно офіційно затвердили дату реваншу Олександра Усика і Даніеля Дюбуа. Протистояння відбудеться 19 липня на "Вемблі".

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Що сказав Дюбуа про бій з Усиком

Британець розповів, що це той бій, якого він хотів і вимагав, тому тепер він отримає свій шанс на реванш, пише 24 канал з посиланням на The Ring.

Я мав виграти перший бій, але суддівське рішення позбавило мене перемоги, тож цього разу я не припущуся жодної помилки перед своїми людьми на національному стадіоні в моєму рідному місті. Зараз я став сильнішим і небезпечнішим бійцем, і Усик відчує це на собі 19 липня,

– сказав Даніель Дюбуа.

Він також подякував своєму промоутеру, який зробив цей бій можливим.

Відзначимо, що перший бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа відбувся в серпні 2023 року. Тоді українець переміг британця нокаутом у дев'ятому раунді.