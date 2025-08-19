Уже в это воскресенье, 24 августа, украинский народ будет отмечать День Независимости. За эти 34 года наши спортсмены подарили немало ярких побед и незабываемых рекордов.

Чего только стоит побитие мирового рекорда в исполнении Ярославы Магучих или историческое "золото" женской сборной Украины на зимних Олимпийских играх в Сочи-2014. 24 Канал рассказывает о крупнейших победах и рекордах украинского спорта за эти 34 года.

Стоит внимания Спортсмены, которые стали лицом и символом Украины за время независимости

Дарья Билодид

Дарья Билодид – украинская звезда дзюдо, чемпионка мира и Европы, которая громко заявила на весь мир еще в 2018 году. На тот момент дзюдоистке было всего 17 лет.



Дарья Билодид / Фото Getty Images

На ЧМ-2018 Билодид одержала победы над представительницами из Косово и Китая. В четвертьфинальном раунде Дарья одолела Отгонцецег Галбадрах из Казахстана, а в 1/2 финала украинка справилась с тогда действующей чемпионкой Олимпиады аргентинкой Паулой Парето.

В финале чемпионата мира Билодид была сильнее японки Фуну Тонаки. Благодаря этой победе Дарья впервые стала чемпионкой мира. Также в этот день украинской дзюдоистке удалось еще одно возрастное достижение. Дарья Билодид стала самой молодой в истории чемпионкой мира по дзюдо. Украинка ею стала в возрасте 17 лет и 11 месяцев.

К слову. Билодид превзошла возрастной рекорд, который принадлежал японке Рийоко Тамури с 1993 года. Японская дзюдоистка стала чемпионкой мира, когда ей исполнилось 18 лет и 1 месяц.

Видео финальной схватки ЧМ-2018 Билодид – Тонаки

Уже на следующем Мундиале (2019) Билодид снова добралась до финала, в котором победила японку Фуну Тонаки. И снова Дарья стала самой молодой двукратной чемпионкой мира по дзюдо.

Вспомним, что Билодид в Токио-2020 завоевала "бронзу" олимпийских игр в весе до 48 килограммов. Дарья принесла Украине первую медаль Игр в Японии.

Алексей Середа

Алексей Середа уже в свои 19 лет также заслуженно входит в наш список. Прыгун в воду вошел в историю этого вида спорта еще в 2019-м, когда Алексею было всего 13 лет.



Алексей Середа / Фото Getty Images

На домашнем чемпионате Европы в Киеве Середа в паре с Олегом Сербиным показал второй результат (синхронная вышка, 10 метров). После чего стал чемпионом Европы в индивидуальных прыжках (результат 488,85 балла) перед родной публикой. Благодаря этой победе Алексей Середа стал самым молодым чемпионом Европы по прыжкам в воду в истории.

Историческое выступление Середы на Евро-2019: смотрите видео

С тех пор начался звездный путь украинского прыгуна в воду. По состоянию на 2025-й год за спиной Середы серебряные и бронзовые медали чемпионата мира по водным видам спорта, а также золотые и серебряные награды чемпионата Европы (по прыжкам в воду и водным видам спорта). Также Алексей является двукратным чемпионом Европейских игр (2023, Краков).

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко – бывший форвард сборной Украины, киевского Динамо, итальянского Милана и лондонского Челси. За его спиной более сотни матчей за "сине-желтых", а в 2004-м Шева стал одним из трех обладателей "Золотого мяча" из Украины.



Андрей Шевченко / Фото Getty Images

Андрей Николаевич остается единственным украинским обладателем этой награды за время независимости. Ведь Олег Блохин и Игорь Беланов получали "Золотые мячи" в 1975-м и 1986-м годах соответственно.

Шевченко получил "Золотой мяч" во время своих выступлений за итальянский Милан (322 матча).



Шевченко с "Золотым мячом-2004" / Фото Getty Images

Напомним, что в 2004-м Шевченко стал лучшим футболистом года. В сезоне-2003/2004 украинский форвард стал лучшим бомбардиром итальянской Серии А (24 гола). С 2002/2003 по 2004/2005 сезоны Шевченко вместе с "россонери" завоевывал различные трофеи в Италии и Суперкубок УЕФА (2003/2004).

Александр Усик

Александр Усик – один из лучших боксеров в истории. За его спиной уже 24 победных боя (15 – нокаутом) на профи-ринге. 19 июля украинец вернул себе звание "абсолюта" в хевивейте благодаря победе в реванше над Даниэлем Дюбуа.



Александр Усик / Фото Getty Images

Напомним, что впервые Усик стал абсолютным чемпионом мира в королевском весе в мае 2024-го, когда впервые победил Тайсона Фьюри. Тогда Усик стал первым "абсолютом" с 1999-го года после Леннокса Льюиса.

Видеообзор первого боя Усик – Фьюри

Впереди у непобедимого украинца "прощальный танец" в профессионалах. Не исключено. что Александр может провести трилогию с Фьюри.

Элина Свитолина

Элина Свитолина – самая титулованная украинская теннисистка в истории. Бывшая третья ракетка, а с 2022-го года еще и мама маленькой дочери Скай, феерично вернулась на корт после рождения ребенка.



Элина Свитолина / Фото Getty Images

Перед паузой в карьере Свитолина завоевала "бронзу" Олимпийских игр в Токио-2020. В бронзовом финале Элина в драматическом матче в трех сетах обыграла Елену Рыбакину из Казахстана – 1:6, 7:6 и 6:4. Свитолина получила первую медаль для украинского тенниса в истории Олимпиады.

Это историческая награда для украинского тенниса на Олимпиаде. Перед этим в 2008 году украинские теннисистки заняли 4-е место в парном разряде.

Видеообзор бронзового финала Свитолина – Рыбакина

Сергей Бубка

Сергей Бубка – в прошлом титулованный прыгун с шестом, рекорд которого держался вплоть до 2020-го года. В 1994-м Бубка установил мировой рекорд (6,14 метра) в Италии. Украинец стал первым человеком, который прыгнул с шестом выше шести метров.



Сергей Бубка / Фото Getty Images

На Бриллиантовой лиге в Риме шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис прыгнул на 6,15 метра, превзойдя рекорд украинца к которому после 24 февраля 2022 года собралось немало вопросов.

Видео, как Бубка установил мировой рекорд

Ярослава Магучих

Ярослава Магучих – чемпионка (2024) и призер (2020) Олимпийских игр по прыжкам в высоту. За спиной легкоатлетки целый ряд наград с элитных соревнований.



Ярослава Магучих / Фото Getty Images

Однако кроме наград уроженка Днепра имеет мировой рекорд. На этапе Бриллиантовой лиги в Париже Магучих побила мировой рекорд Стефки Костадиновой, который держался с 1987-го года. Тогда представительница Болгарии покорила высоту 2,09 метра, а Ярослава превзошла на один сантиметр (2,10).

Видео мирового рекорда Магучих

Женская сборная Украины по биатлону

21 февраля 2014 года... День, который навсегда запечатлелся в памяти болельщиков украинского биатлона. В тот день женская сборная Украины по биатлону завоевала историческое "золото" в эстафете. Сине-желтая сборная торжествовала в следующей четверке – Юлия Джима, Валентина и Вита Семеренко и Елена Пидгрушная.



"Золото" женской сборной Украины по биатлону в Сочи-2014 / Фото Getty Images

Исторические медали украинки получили в российском городе Сочи.

Фаворитками эстафеты были немки, но уже на первом этапе отвалились от лидеров. Украинская сборная ровно провела все четыре этапа эстафеты. Свое преимущество украинки сдержали до последнего этапа, где нашу команду представляла Пидгрушная.

Украинки стали олимпийскими чемпионками-2014, опередив россиянок и норвежек, которые соответственно заняли второе и третье места.

Видео золотой женской эстафеты для Украины на Играх-2014

К сожалению, наши биатлонистки больше не порадовали нас подобными наградами.