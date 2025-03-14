Александр Усик вместе с женой Екатериной дали большое интервью Славе Демину. Украинский боксер признался, что имел мысли о смене спортивного гражданства, пишет 24 канал со ссылкой на ютуб-канал Славы Демина.

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Усик о смене спортивного гражданства

Александр отметил, что с самого начала его чернили и он не понимал почему. Именно поэтому у него появились мысли покинуть страну, потому что у него были предложения от других стран боксировать за них.

США, Турция была, Ирландия была. А потом я понял, что страна тут ни при чем. Страна есть страна, она была до меня, она будет после меня. И она была до этих людей и будет после этих людей. Это просто человек. Если я в центре внимания, то они тоже хотят быть в центре внимания. И они за счет моего имени делают себе какую-то популярность, еще что-то,

– сказал Александр Усик.

Отметим, что после реванша с Тайсоном Фьюри, Александр Усик согласился на второй бой с Даниэлем Дюбуа. Однако пока еще ведутся переговоры о вероятности проведения противостояния.