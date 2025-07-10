В сети намекают на поражение Усика в реванше с Дюбуа: при чем здесь Кличко

Уже 19 июля на лондонском "Уэмбли" состоится феерический вечер бокса. В долгожданном реванше сойдутся Александр Усик и Даниэль Дюбуа.

В сети появилось странное видео с намеком на поражение Александра Усика в реванше. Также указана отсылка на бой Владимира Кличко и Энтони Джошуа, пишет 24 Канал со ссылкой на видео пользователя Тик-Тока.

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Что хотели сказать видеороликом

На видео сравнили две ситуации – предстоящий бой Александра Усика и Даниэля Дюбуа, а также бой Энтони Джошуа и Владимира Кличко.

Суть в том, что Дюбуа 27 лет как и Джошуа, когда он побил Кличко, который был старше его. Вот в видео и намекают, что в 27 лет младший британец снова победит старшего украинца.

Намек на поражение украинца: смотрите видео

Напомним, что первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в августе 2023 года. Тогда украинец победил британца нокаутом в девятом раунде. Однако Дюбуа до сих пор не признает своего поражения.