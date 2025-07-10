Александр Усик сделал боевое заявление накануне реванша с Даниэлем Дюбуа. Украинец готов устроить драку в центре Лондона, пишет 24 Канал со ссылкой на Фрэнка Уоррена.

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Интересное заявление от Усика

Украинский боксер бросил вызов команде Даниэля Дюбуа.

После боя мы идем в центр Лондона. 4 человека из вашей команды и 4 человека из моей команды и побьемся,

– сказал Александр Усик.

Также он добавил впоследствии, что они готовы сделать это хоть сейчас.

Интересно. Для реванша в случае большого количества запросов они могут увеличить вместимость стадиона "Уэмбли".

Напомним, что первый бой между Александром Усиком и Даниэля Дюбуа состоялся в августе 2023 года. Тогда украинец победил британца нокаутом в девятом раунде. Однако Дюбуа не признает своего поражения.