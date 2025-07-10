Олександр Усик зробив бойову заяву напередодні реваншу з Даніелем Дюбуа. Українець готовий влаштувати бійку в центрі Лондона, пише 24 Канал з посиланням на Френка Воррена.
Читайте також Чи зможе Дюбуа перемогти Усика нокаутом у реванші на "Вемблі": прогноз ШІ
Цікава заява від Усика
Український боксер кинув виклик команді Даніеля Дюбуа.
Після бою ми йдемо в центр Лондона. 4 людини з вашої команди і 4 людини з моєї команди і поб'ємось,
– сказав Олександр Усик.
Також він додав згодом, що вони готові зробити це хоч зараз.
Цікаво. Задля реваншу у разі великої кількості запитів можуть збільшити місткість стадіону "Вемблі".
Нагадаємо, що перший бій між Олександром Усиком і Даніеля Дюбуа відбувся в серпні 2023 року. Тоді українець переміг британця нокаутом у дев'ятому раунді. Однак Дюбуа не визнає своєї поразки.