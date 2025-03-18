Потерял бы семью, – Усик об отказе сотрудничества с американскими промоутерами

Украинский боксер Александр Усик рассказал, почему отказался от сотрудничества с американскими промоутерами. Спортсмен не хотел ехать в Америку.

В 2013 году Александр Усик отказался сотрудничать с американскими промоутерами. Украинец объяснил такое решение, пишет 24 канал со ссылкой на Славу Деминаа.

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Почему Усик отказался от сотрудничества

Украинский боксер объяснил свое решение тем, что прекрасно понимал, что надо было ехать туда минимум на полгода. Он говорил жене, что это для работы, других вариантов нет.

Но я понял, что если бы я поехал, то потерял бы семью. Катерина мне сказала: "Ты же умный, ты найдешь выход". Я для себя понял, что никакая Америка не будет для меня лучше, чем моя семья. Были потом предложение от британцев и К2. Я выбрал К2,

– сказал Александр Усик.

Отметим, что после реванша с Тайсоном Фьюри, Александр Усик согласился на второй бой с Даниэлем Дюбуа. Однако пока еще ведутся переговоры о вероятности проведения противостояния.

Недавно WBO обязала украинца провести обязательный спарринг с Джозефом Паркером, однако он хочет боя именно с "Динамитом".