У 2013 році Олександр Усик відмовився співпрацювати з американськими промоутерами. Українець пояснив таке рішення, пише 24 канал з посиланням на Славу Дьоміна.

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Чому Усик відмовився від співпраці

Український боксер пояснив своє рішення тим, що чудово розумів, що треба було їхати туди мінімум на пів року. Він казав дружині, що це для роботи, інших варіантів немає.

Але я зрозумів, що якби я поїхав, то втратив би родину. Катерина мені сказала: "Ти ж розумний, ти знайдеш вихід". Я для себе зрозумів, що ніяка Америка не буде для мене кращою, ніж моя родина. Були потім пропозиція від британців і К2. Я обрав К2,

– сказав Олександр Усик.

Відзначимо, що після реваншу з Тайсоном Ф'юрі, Олександр Усик погодився на другий бій з Даніелем Дюбуа. Однак наразі ще ведуться перемовини щодо ймовірності проведення протистояння.

Нещодавно WBO зобов'язала українця провести обов'язковий спаринг з Джозефом Паркером, однак він хоче бою саме з "Динамітом".