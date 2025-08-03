В начале июля 2025 года ресторан INCH, которым владеет Александр Зинченко, объявил о закрытии. Впоследствии агентство недвижимости выставило заведение на продажу.

Звездные супруги Александра и Влады Зинченко решили распрощаться с ресторанным бизнесом в Киеве. Эксперты раскрывают причины провала проекта, в который были вложены миллионы, пишет 24 Канал со ссылкой на Ольгу Насонову.

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Почему Зинченко закрывают ресторан?

Эксперт отметила, что главной причиной провала стало неправильное помещение и неправильная концепция.

Замысел Саши и Влады был сделать пивной ресторан высокого уровня. Я участвовала в проекте в самом начале, и сразу предупредила, что помещение не подходит под задуманное. Помещение на Жилянской 59 - глухой подвал жилого дома, рядом вокзал, парковки нет, летняя площадка крошечная. Пешеходов, которые могли бы быть гостями пивного ресторана, в этом районе очень мало, а премиальные аудитории по подвалам не ходят, нуждаются в парковке и просторных светлых помещений,

– сказала Ольга Носова.

Она также добавила, что Зинченко все равно помещение купили и начали делать там масштабный ремонт, а с технической точки зрения локация была проблемной, много денег было потрачено на инженерию.

"По правде говоря, все было сделано очень качественно, мебель, оборудование, посуда хорошая и дорогая. Известный шеф, высокое качество еды (особенно закуски и пицца), хороший сервис - все это было хорошо. Но напрасно. Недостатки локации были сильнее. А еще высокие для пивного формата цены, большие телевизоры, которые делали залы неуютными и нечеткая коммуникация. Звездность владельцев магнитом и основой коммуникации не стала", – сказала эксперт.

Напомним, что ресторан выставили на продажу за 2,5 миллиона долларов.