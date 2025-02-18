В Италии объяснили, почему Довбик впервые весь матч Ромы провел на скамейке запасных

В воскресенье, 16 февраля, состоялись поединки 25 тура итальянской Серии А. В одном из них Парма дома принимала Рому.

Гости одержали минимальную победу со счетом 1:0. Впервые в сезоне полностью матч на скамейке запасных провел лучший бомбардир "волков" Артем Довбик.

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Ротация для успеха в Лиге Европы

Воспитанник Ромы Анджело Ди Ливио рассказал, почему так произошло. По его мнению, Клаудио Раньери расставил приоритеты и решил дать отдых украинцу перед важным поединком в Лиге Европы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Retesport.

В матче чемпионата Раньери решил предоставить отдых некоторым основным футболистам, поэтому сделал ротацию. Это помогло одолеть Парму. Форвард Суле не провел какой-то невероятный матч, но забил важный гол. Раньери решил разгрузить Довбика, поэтому украинец не вышел на поле. От него ожидают помощи в четверг против Порту,

– сказал Ди Ливио.

Это мнение поддержал и другой экс-футболист Маурицио Коппола, который сейчас является экспертом. Он считает, что ротация необходима и отдых должен помочь Артему Довбику выступить лучше в еврокубковом поединке:

Суле? Отличная производительность, но он не будет играть постоянно. Раньери распределил нагрузку между своими футболистами. Наставник решил, что Довбик должен отдохнуть перед важным матчем, и теперь от украинца все ждут голы.

Справка. Матч Рома – Порту состоится 20 февраля в 19:45 по киевскому времени. Первая игра завершилась вничью со счетом 1:1.

Напомним, что в сезоне-2024/2025 Артем Довбик провел на клубном уровне 33 поединка. В них он забил 13 голов и отдал 4 ассиста.