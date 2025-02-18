Гості здобули мінімальну перемогу з рахунком 1:0. Уперше в сезоні повністю матч на лаві запасних провів найкращий бомбардир "вовків" Артем Довбик.

Читайте також "Він має обмеження": ексфорвард Роми висловив незадоволення грою Довбика

Ротація для успіху в Лізі Європи

Вихованець Роми Анджело Ді Лівіо розповів, чому так сталося. На його думку, Клаудіо Раньєрі розставив пріоритети й вирішив дати відпочинок українцю перед важливішим поєдинком у Лізі Європи, повідомляє 24 Канал із посиланням на Retesport.

У матчі чемпіонату Раньєрі вирішив надати відпочинок деяким основним футболістам, тому зробив ротацію. Це допомогло здолати Парму. Форвард Суле не провів якийсь неймовірний матч, але забив важливий гол. Раньєрі вирішив розвантажити Довбика, тож українець не вийшов на поле. Від нього очікують на допомогу в четвер проти Порту,

– сказав Ді Лівіо.

Цю думку підтримав й інший ексфутболіст Мауріціо Коппола, який нині є експертом. Він вважає, що ротація є необхідною й відпочинок має допомогти Артему Довбику виступити краще у єврокубковому поєдинку:

Суле? Відмінна продуктивність, але він не гратиме постійно. Раньєрі розподілив навантаження між своїми футболістами. Наставник вирішив, що Довбик має відпочити перед важливим матчем, тож тепер від українця всі чекають на голи.

Довідка. Матч Рома – Порту відбудеться 20 лютого о 19:45 за київським часом. Перша гра завершилася внічию з рахунком 1:1.

Нагадаємо, що в сезоні-2024/2025 Артем Довбик провів на клубному рівні 33 поєдинки. У них він забив 13 голів і віддав 4 асисти.