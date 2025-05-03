Легендарный боксер объяснил, почему Дюбуа толкнул Усика на битве взглядов

Британский боксер Леннокс Льюис объяснил поступок Даниэля Дюбуа во время битвы взглядов. Он считает, что Дюбуа имеет серьезные намерения.

В понедельник, 28 апреля, Александр Усик и Даниэль Дюбуа впервые встретились после официального объявления о реванше. Боксеры провели дуэль взглядов на футбольном поле стадионе "Уэмбли".

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Почему Дюбуа так поступил

Не успели бойцы сойтись в дуэли взглядов, как британец решил спровоцировать украинского боксера на эмоции. Дюбуа толкнул Усика. "Динамит" также дважды назвал украинского боксера трусом после того, как толкнул его.

Льюис считает, что таким поведением Даниэль показывает всю серьезность своих намерений, пишет 24 канал со ссылкой на Queensberry Promotions.

Я хорошо не видел этого эпизода, но если Дюбуа толкнул Усика, значит у него серьезные намерения. Даниэль хочет выйти на ринг и доказать это,

– сказал Леннокс Льюис.

Справка. Реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля.

Первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в августе 2023 года.

Тогда украинец победил британца нокаутом в девятом раунде. Однако Дюбуа не признает своего поражения. В пятом раунде он пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя, а удар британца определили как "запрещенный". Дюбуа не соглашается с мнением рефери и жаждет реванша.