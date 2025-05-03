У понеділок, 28 квітня, Олександр Усик та Даніель Дюбуа вперше зустрілись після офіційного оголошення про реванш. Боксери провели дуель поглядів на футбольному полі стадіоні "Вемблі".

Читайте також Промоутер Дюбуа запросив Володимира Зеленського в Лондон на бій проти Усика

Чому Дюбуа так вчинив

Не встигли бійці зійтись у дуелі поглядів, як британець вирішив спровокувати українського боксера на емоції. Дюбуа штовхнув Усика. "Динаміт" також двічі назвав українського боксера боягузом після того, як штовхнув його.

Льюїс вважає, що такою поведінкою Даніель показує всю серйозність своїх намірів, пише 24 канал з посиланням на Queensberry Promotions.

Я добре не бачив цього епізоду, але якщо Дюбуа штовхнув Усика, значить у нього серйозні наміри. Даніель хоче вийти на ринг і довести це,

– сказав Леннокс Льюїс.

Довідка. Реванш між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня.

Перший бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа відбувся в серпні 2023 року.

Тоді українець переміг британця нокаутом у дев'ятому раунді. Однак Дюбуа не визнає своєї поразки. У п'ятому раунді він пробив нижче поясу, й Усик довго приходив до тями, а удар британця визначили як "заборонений". Дюбуа не погоджується з думкою рефері та жадає реваншу.