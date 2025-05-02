Вже у липні Олександр Усик знову проведе бій. Український чемпіон світу проведе реванш проти британського боксера Даніеля Дюбуа за статус абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

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На Зеленського чекають в Лондоні

Зустріч викликає шалений інтерес з боку спортивної спільноти. Крім того, на поєдинок завітають і знаменитості з інших галузей. Серед них може бути і президент України Володимир Зеленський.

Як повідомляє 24 Канал з посиланням BoxNation, промоутер Дюбуа Френк Воррен запросив голову української держави на бій. Також він вважає, що завітати може і принц Вільям.

Я хотів би, щоб Зеленський був присутній. І принц Вільям також, він фанат боксу. Я б також хотів, щоб і він прийшов. А щодо президента України, то він може носити те, що йому подобається. Він справжній чоловік. Тому так, це запрошення приїхати та подивитися на виступ свого співвітчизника. Хоча, при всій повазі, сподіваюся, що він програє. Але я впевнений, що вся публіка на "Вемблі" підніметься та аплодуватиме йому. Зеленський – герой для більшості людей у світі,

– заявив Воррен.

Зустріч між Усиком та Дюбуа відбудеться 19 липня в Лондоні на стадіоні "Вемблі". Олександрові належать пояси WBA, WBC, WBO та IBO, тоді як Даніелю – титул чемпіона за версією IBF.

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Боксери вже зустрічались між собою у серпні 2023 року. Тоді Дюбуа запам'ятався скандальним ударом по Усику нижче пояса. Зрештою українець здобув перемогу нокаутом у дев'ятому раунді.