Билодид объяснила отсутствие на ЧЕ по дзюдо: связано ли это с футболом

Бронзовая призерка Олимпийских игр-2019 Дарья Билодид объяснила свое отсутствие на чемпионате Европы по дзюдо. Спортсменка ответила, связана ли причина с ее футбольной карьерой.

Недавно Дарья Белодед дебютировала за женскую команду Металлиста 1925. В то же время стало известно, что дзюдоистка не примет участие в чемпионате Европы-2025 по дзюдо.

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Почему Билодид пропустит турнир

Дарья отметила, что ей смешно читать новости, ведь причина скрыта не в футболе, пишет 24 канал со ссылкой на инстаграм Дарьи Билодид.

Дорогие СМИ, мое отсутствие на чемпионате Европы по дзюдо никак не связано с футболом. И в футбол я не перешла. Я была, есть и буду дзюдоисткой. Мое появление в футболе временное. Прошу не додумывать то, чего нет,

– написала Дарья Билодид.

Напомним, что Дарья Билодид является двукратной чемпионкой мира и бронзовым призером Олимпиады-2020. Также она трижды побеждала на континентальных первенствах.