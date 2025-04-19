Билодид объяснила отсутствие на ЧЕ по дзюдо: связано ли это с футболом
- Дарья Билодид объяснила, что ее отсутствие на чемпионате Европы по дзюдо не связано с футбольной карьерой.
- Спортсменка заявила, что остается дзюдоисткой, а ее участие в футболе является временным.
- Билодид является двукратной чемпионкой мира и бронзовым призером Олимпиады-2020.
Бронзовая призерка Олимпийских игр-2019 Дарья Билодид объяснила свое отсутствие на чемпионате Европы по дзюдо. Спортсменка ответила, связана ли причина с ее футбольной карьерой.
Недавно Дарья Белодед дебютировала за женскую команду Металлиста 1925. В то же время стало известно, что дзюдоистка не примет участие в чемпионате Европы-2025 по дзюдо.
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Почему Билодид пропустит турнир
Дарья отметила, что ей смешно читать новости, ведь причина скрыта не в футболе, пишет 24 канал со ссылкой на инстаграм Дарьи Билодид.
Дорогие СМИ, мое отсутствие на чемпионате Европы по дзюдо никак не связано с футболом. И в футбол я не перешла. Я была, есть и буду дзюдоисткой. Мое появление в футболе временное. Прошу не додумывать то, чего нет,
– написала Дарья Билодид.
Напомним, что Дарья Билодид является двукратной чемпионкой мира и бронзовым призером Олимпиады-2020. Также она трижды побеждала на континентальных первенствах.