Жил в доме на колесах и подозревался во лжи с именем: почему Фьюри зовут "Цыганским королем"

21 декабря 2024 года Тайсон Фьюри сошелся с Александром Усиком на одном ринге. Боксеры провели реванш в неизменном месте Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Британский боксер проиграл украинцу единогласным решением судей.

Первый поединок между Усиком и Фьюри, который состоялся 18 мая 2024-го года, закончился решением судейских записок. Судьи разделились в своих подсчетах, но присудили победу украинскому боксеру.

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Откуда пошло прозвище Тайсона Фьюри

Александр Усик стал первым с 1999-го года после Леннокса Льюиса абсолютным чемпионом мира в хевивейте. Зато Фьюри ничего не оставалось, как активировать опцию реванша, которая была прописана в контракте противостояния. Теперь это время пришло!

Накануне реванша "Цыганский король" разбрасывается громкими заявлениями о победе в реванше и уверяет, что поставит "крест" на карьере Усика. Александр бы поспорил с Тайсоном, но очень спокойно реагирует на слова британца.

В своих заявлениях Фьюри называет Усика "кроликом". Зато в комментариях Александра часто фигурирует прозвище "Жадное пузо". Поклонники бокса часто называют Тайсона Фьюри "Цыганским королем". Откуда же пошло это прозвище? Давайте разбираться...

Здесь следует углубиться в детство Тайсона. Фьюри родился в городе Уилмслоу (графство Чешир, Великобритания) в семье потомков ирландских "путешественников". Фьюри и его семья действительно жили в доме на колесах, но это единственный факт, который объединял его с настоящими цыганами, сообщает 24 Канал.

Вот это да! Тайсон Фьюри вообще мог умереть еще после рождения. Британец был недоношенным, поэтому родился с очень малым весом. Поэтому врачи не давали будущему боксеру никаких шансов на жизнь. К счастью, худшие прогнозы медиков не оправдались, а бокс получил новую мировую звезду в ринге.

В начале своей карьеры Тайсон совмещал выступления за две страны – Ирландию и Великобританию. Чем вызвал гнев фанатов из обеих стран и даже был жертвой расизма. На любительском уровне Тайсон провел 34 боя, в которых одержал 30 побед (26 – нокаутом). В декабре 2008-го года Фьюри перешел в профессионалы.

К слову. С декабря 2008-го года Тайсон Фьюри провел на профессиональном уровне 36 боев, в которых он одержал 34 победы. Как раз Усик в мае 2024-го года нанес британцу первое поражение в карьере. Единственная пока ничья за спиной Тайсона была в первой встрече с Деонтеем Уайлдером.

Почему Фьюри отрекся от прозвища "Цыганский король"?

Если всюду Тайсона называют "Цыганским королем", то был момент в жизни Фьюри, когда он отрекся от этого звания. Произошло это после поединка против Владимира Кличко, в котором британец победил по решению судей. После чего мир должен был увидеть реванш Кличко – Фьюри. Но IBF требовала у Фьюри провести бой против обязательного претендента Вячеслава Глазкова. На что британец ответил отказом, ведь стремился дать реванш Кличко-младшему.

Из-за этого отказа Тайсон потерял чемпионский пояс. Реванш против Владимира Кличко должен был состояться в конце весны или начале лета 2016-го года, но бой отложили из-за травмы Тайсона, которая оказалась вообще ложью. "Цыганского короля" поймали на допинге.



Королевский образ Фьюри / Фото Getty Images

В сентябре того же года повторно отложили реванш Кличко – Фьюри. Теперь причиной стала неготовность Тайсона с медицинской точки зону. Оказалось, что в анализе мочи британца нашли наркотическое вещество, которое является элементом кокаина.

После чего Фьюри изменил ник своего аккаунта в твиттере (ныне – соцсети Х) с "Gypsy King" (в переводе на украинский – "Цыганский король") на "Gorga Tys". Это сленговое слово, которым называют всех представителей не цыганской культуры.

Тайсон заявил, что разоблачил самого себя и понял, что он не "цыган". Боксер заверил, что его вера кардинально отличается от культуры цыган. Поэтому попросил боксерское сообщество больше не сравнивать его с "Цыганским королем".

Во время такого тяжелого периода Тайсон решил сконцентрироваться на своем здоровье и вернуться к нормальной жизни. Фьюри отказался от всех чемпионских поясов и ошеломил заявлением об окончании карьеры. Летом 2017-го объявил о своем возвращении на ринг, но через несколько дней изменил свое решение.

Возвращение на ринг и в лагерь цыган

В апреле 2018-го Тайсон возобновил профессиональную карьеру, а уже в июне того же года Фьюри победил Сефера Сефери из Албании. Британец оформил технический нокаут в 4-м раунде и победно вернулся на ринг после 2,5 лет перерыва.

С таким возвращением на ринг Тайсон вернулся в "лагерь цыган". Фьюри снова начал себя приписывать к числу цыган и переехал выступать в США. На бой против Деонтея Уайлдера Тайсон вышел в королевском стиле.



Королевский выход Фьюри на бой против Уайлдера / Фото Getty Images

Фьюри назвали в честь Майка Тайсона или это только выдумки?

Отец британского боксера уже давно является фанатом легенды бокса Майка Тайсона. Поэтому уверял, что назвал сына в честь легендарного бойца. Однако существует вторая теория имени Фьюри.

В октябре 2023-го года Диллиан Уайт выдал шокирующее заявление относительно имени Фьюри. Британский боксер ямайского происхождения заявил, что не верит словам отца "Цыганского короля". Уайт заверил, что знает настоящее имя своего земляка. Диллиан заверил, что Фьюри просто изменил свое имя, ведь имя Тайсон громче звучит не только для боксерского мира, но и в целом общества.

Диллиан Уайт заявил, что настоящее имя Фьюри – Люк. Интересно, что в Википедии написано это названное Уайтом имя Фьюри.



Какое настоящее имя Фьюри / Скриншот из Википедии

Несмотря на это все не имя боксера выходит в ринг и показывает солидный уровень бокса, а непосредственно боксер. Какой бы скандальной ни была жизнь Тайсона Фьюри, но он навсегда войдет в историю в статусе одного из лучших боксеров планеты.