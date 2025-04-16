Тренер Борнмута объяснил отсутствие Забарного в заявке
- Илья Забарный остался вне заявки на матч Борнмута против Фулхэма, хотя команда победила 1:0.
- Тренер Андони Ираола объяснил, что выбор состава становится трудным из-за хорошей формы других центральных защитников.
- В сезоне-2024/2025 Забарный сыграл 33 матча за Борнмут, следующий матч состоится 19 апреля против Кристал Пэлас.
Главный тренер Борнмута Андони Ираола высказался насчет Ильи Забарного вне заявки на матч. Он отметил, что ему становится все труднее делать выбор.
В понедельник, 14 апреля, состоялись матчи 32-го тура чемпионата Англии. В одном из них Борнмут победил Фулхэм со счетом 1:0, однако украинец Илья Забарный оказался вне заявки.
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Как Ираола объяснил отсутствие Забарного
Тренер Борнмута отметил, что, когда у команды есть доступные центральные защитники, всегда трудно принимать решения, пишет 24 канал со ссылкой на BBC.
Маркос, Дин и Заба очень хорошо выступают в этом сезоне, поэтому было сложно оставить Забу вне игры. Я считал, что эта игра подходит Маркосу, он очень хорошо действует при прессинге, в построении атак и в игре против игроков между линиями. После желтой карточки я не хотел рисковать,
– сказал Андони Ираола.
Справка. В сезоне-2024/2025 Илья Забарный сыграл 33 матча за Борнмут.
Отметим, что в следующем противостоянии "вишни" сойдутся с Кристал Пэлас. Матч состоится 19 апреля.