Тренер Борнмута объяснил отсутствие Забарного в заявке

Главный тренер Борнмута Андони Ираола высказался насчет Ильи Забарного вне заявки на матч. Он отметил, что ему становится все труднее делать выбор.

В понедельник, 14 апреля, состоялись матчи 32-го тура чемпионата Англии. В одном из них Борнмут победил Фулхэм со счетом 1:0, однако украинец Илья Забарный оказался вне заявки.

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Как Ираола объяснил отсутствие Забарного

Тренер Борнмута отметил, что, когда у команды есть доступные центральные защитники, всегда трудно принимать решения, пишет 24 канал со ссылкой на BBC.

Маркос, Дин и Заба очень хорошо выступают в этом сезоне, поэтому было сложно оставить Забу вне игры. Я считал, что эта игра подходит Маркосу, он очень хорошо действует при прессинге, в построении атак и в игре против игроков между линиями. После желтой карточки я не хотел рисковать,

– сказал Андони Ираола.

Справка. В сезоне-2024/2025 Илья Забарный сыграл 33 матча за Борнмут.

Отметим, что в следующем противостоянии "вишни" сойдутся с Кристал Пэлас. Матч состоится 19 апреля.