Немецкий клуб одержал победу со счетом 3:1, однако покинул турнир из-за разгромного поражения в первом поединке (0:4). Главным героем игры на "Сигнал Идуна Парк" стал Серу Гирасси.

Читайте также Украинский футболист в составе Барселоны стал лучшим бомбардиром турнира

Историческая ночь для Гирасси

Гвинейский нападающий оформил хет-трик в ворота каталонцев. Это позволило ему установить сразу несколько рекордов, сообщает 24 Канал со ссылкой на статистический портал Opta.

29-летний форвард стал автором наибольшего количества забитых мячей среди африканских игроков в одном сезоне Лиги чемпионов. Он отметился 13 взятиями ворот и превзошел достижения Мохаммеда Салаха и Садио Мане, которые в кампании-2017/2018 имели в активе по десять голов.

Также Гирасси установил новый клубный рекорд результативности в сезоне Лиги чемпионов. Ранее он принадлежал Роберту Левандовскому и Эрлингу Холанду, которые забивали по десять мячей в составе дортмундцев в кампаниях 2012/2013 и 2020/2021 соответственно.

К тому же гвинейский нападающий стал рекордсменом по количеству голов в ворота Барселоны в одном сезоне Лиги чемпионов (5). Кроме хет-трика в плей-офф, он еще два мяча забил на этапе лиги.

К слову. Сейчас Серу Гирасси является лучшим бомбардиром ЛЧ-2024/2025. Всего на клубном уровне в нынешнем сезоне он провел 40 матчей во всех турнирах, в которых записал себе в актив 28 голов и 9 ассистов.

Отметим, что следующий поединок "шмели" сыграют 20 апреля дома против Боруссии Менхенгладбах. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.