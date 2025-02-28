Неймар признался, почему выбрал Барселону вместо Реала

Бразильский футболист Неймар рассказал, как мог перейти в мадридский Реал. В частности он признался, почему вместо этого выбрал Барселону.

В 2013 году Неймар перешел в Барселону. В составе команды он провел около четырех лет.

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Почему Неймар выбрал "блаугранас"

Игрок отметил, что предложение Реала было карт-бланшем, они сказали ему, что может получить все, что захочет, но сердцем бразилец хотел Барсу, пишет 24 канал со ссылкой на Podpah.

В Реале я бы зарабатывал втрое больше. Флорентино всегда меня ценил. Но в Барселоне играл Роналдиньо, и я хотел играть с Месси,

– сказал Неймар.

Справка. После Барселоны бразильский футболист играл за ПСЖ и Аль-Хиляль, а сейчас вернулся в родной Сантос.

Отметим, что в сезоне-2024/2025 сыграл 8 матчей, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.