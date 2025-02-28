Они осознают, что повторить успех было почти нереально. Однако выделили один фактор, который стал главным в падении Жироны в нижнюю половину турнирной таблицы, сообщает 24 Канал со ссылкой на AS.

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Эффект украинца

Журналисты уверены, что это потеря украинского форварда Артема Довбика, который в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром Ла Лиги с 24 голами в активе:

"Есть много различий между Жироной этого сезона и прошлого, но самая большая проблема – в атаке. Потеря Довбика сказалась на команде, которая имеет гораздо более скромный показатель забитых мячей. В предыдущей кампании форварды каталонского клуба отправили в ворота соперника 54 гола в 25 играх, сейчас после такой же дистанции показатель упал до 32.

Понятно, что повторить прошлогодний успех практически невозможно, но наставник Жироны за это время так и не сумел улучшить игру коллектива в атаке. Если раньше у вас был феноменальный Довбик, то сейчас ставка сделана на четырех игроков. Проблема в том, что Абель Руис, Миовски, Стуани и Данжума так и не прижились. У каталонского клуба так и не появился основной форвард".

Справка. Жирона после 25 туров набрала 31 очко и занимает 13 место в турнирной таблице Ла Лиги. От шестой строчки, которая является еврокубковой, подопечные Мичела отстают на четыре зачетных балла.

Отметим, что в нынешнем сезоне Артем Довбик выступает за Рому. Он является лучшим бомбардиром "волков" с 13 голами в активе.