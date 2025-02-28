Вони усвідомлюють, що повторити успіх було майже нереально. Проте виділили один фактор, який став головним у падінні Жирони в нижню половину турнірної таблиці, повідомляє 24 Канал із посиланням на AS.

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Ефект українця

Журналісти упевнені, що це втрата українського форварда Артема Довбика, який у минулому сезоні став найкращим бомбардиром Ла Ліги з 24 голами в активі:

"Є багато відмінностей між Жироною цього сезону та минулого, але найбільша проблема – в атаці. Втрата Довбика позначилася на команді, яка має набагато скромніший показник забитих м'ячів. У попередній кампанії форварди каталонського клубу відправили у ворота суперника 54 голи у 25 іграх, зараз після такої ж дистанції показник впав до 32.

Зрозуміло, що повторити тогорічний успіх практично неможливо, але наставник Жирони за цей час так і не зумів покращити гру колективу в атаці. Якщо раніше у вас був феноменальний Довбик, то зараз ставку зроблено на чотирьох гравців. Проблема в тому, що Абель Руїс, Міовскі, Стуані та Данжума так і не прижилися. У каталонського клубу так і не з'явився основний форвард".

Довідка. Жирона після 25 турів набрала 31 очко й посідає 13 місце в турнірній таблиці Ла Ліги. Від шостої сходинки, яка є єврокубковою, підопічні Мічела відстають на чотири залікові бали.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Артем Довбик виступає за Рому. Він є найкращим бомбардиром "вовків" із 13 голами в активі.