Легенда Динамо разнес братьев Суркисов из-за управления клубом

Экс-игрок Динамо Олег Лужный в автобиографической книге раскритиковал братьев Суркисов. Все из-за их неумения управлять клубом.

В сезоне-2010/2011 Олег Лужный исполнял обязанности главного тренера Динамо. В своей книге он рассказал о работе с Игорем и Григорием Суркисами, пишет 24 канал со ссылкой на "Трибуну".

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Лужный о Суркисах

Он рассказал, что в Динамо существовала традиция, когда перед матчем президент клуба Игорь Суркис звонил, чтобы обсудить стартовый состав и эта практика продолжалась и перед встречей с Карпатами. В тот раз президент предложил изменения в центре обороны.

Я считал оптимальным вариант с Хачериди и Алмейдой – их взаимодействие было безупречным, а физическая форма превосходила конкурентов. Однако Игорь Михайлович имел собственное видение,

– сказал Лужный.

Он также считает, что Суркисам не очень нравилось, что Олег не всегда соглашался с ними – частенько дискутировал и спорил.

"Братья же Суркисы давно руководили клубом, работали рядом с Лобановским, а потому считали, что в футболе для них нет секретов. На самом деле они понятия не имели, как должен функционировать футбольный механизм, как правильно управлять клубом, как отдавать полномочия профессионалам и спрашивать о результате вместо того, чтобы лезть в дела, в которых они не компетентны. Никогда не пойму, как человек, который не видит полной картины тренировочного процесса, может думать, что знает, кого стоит ставить в стартовый состав", – добавил Олег Лужный.

Отметим, что книга экс-футболиста "Без компромиссов. Честная история нашего футбола" вышла в июне этого года.