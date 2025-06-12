Харлан не попала в заявку на ЧЕ-2025: как это объяснили в Федерации фехтования Украины

Федерация фехтования Украины объявила состав на чемпионат Европы-2025, который пройдет с 14 по 19 июня в итальянской Генуе. В команду вошли 26 спортсменов.

В нынешнем чемпионате Европы по фехтованию Украину представят 26 спортсменов – по 13 мужчин и женщин. В состав вошли как опытные фехтовальщики, так и шесть дебютантов, которые впервые выступят на континентальном первенстве, пишет 24 канал со ссылкой на Федерацию фехтования Украины.

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Почему Харлан отсутствует в заявке

Ольга не вошла в состав сборной на Евро-2025 из-за того, что не участвовала в подготовке команды. После длительного перерыва, который спортсменка взяла после Олимпийских игр, она лишь недавно вернулась к индивидуальным тренировкам. В федерации объяснили, что сейчас Харлан занимается общей физической подготовкой и не имеет необходимой фехтовальной практики для выступления на турнире такого уровня.

"Этот сезон она решила пропустить, чтобы постепенно восстановить форму", – отметили в ФФУ.

В то же время в состав сборной попали сразу шесть дебютантов: Александра Бондарь, Дарья Гонцова, Анна Максименко, Богдан Боговин, Елизарь Дырда и Максим Гаравский. Их выступление на европейском уровне станет важным шагом в спортивной карьере и даст шанс закрепиться в основе на следующие сезоны.

Отметим, что украинская команда будет соревноваться на чемпионате Европы в трех дисциплинах – сабли, рапире и шпаге, как в личных, так и командных соревнованиях среди мужчин и женщин.