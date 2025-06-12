Харлан не потрапила у заявку на ЧЄ-2025: як це пояснили у Федерації фехтування України
- Ольга Харлан не потрапила до складу збірної України на Євро-2025 через відсутність участі у підготовці команди та недостатню фехтувальну практику.
- До складу збірної увійшли 26 спортсменів, включаючи шість дебютантів, які виступлять на чемпіонаті Європи у трьох дисциплінах.
- Федерація фехтування України зазначила, що Харлан вирішила пропустити цей сезон, щоб поступово відновити форму після тривалої перерви.
Федерація фехтування України оголосила склад на чемпіонат Європи-2025, що пройде з 14 по 19 червня в італійській Генуї. До команди увійшли 26 спортсменів.
У цьогорічному чемпіонаті Європи з фехтування Україну представлять 26 спортсменів – по 13 чоловіків і жінок. До складу увійшли як досвідчені фехтувальники, так і шість дебютантів, які вперше виступлять на континентальній першості, пише 24 канал з посиланням на Федерацію фехтування України.
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Чому Харлан відсутня у заявці
Ольга не увійшла до складу збірної на Євро-2025 через те, що не брала участі в підготовці команди. Після тривалої перерви, яку спортсменка взяла після Олімпійських ігор, вона лише нещодавно повернулася до індивідуальних тренувань. У федерації пояснили, що наразі Харлан займається загальною фізичною підготовкою і не має необхідної фехтувальної практики для виступу на турнірі такого рівня.
"Цей сезон вона вирішила пропустити, щоби поступово відновити форму", – зазначили у ФФУ.
Водночас до складу збірної потрапили одразу шість дебютантів: Олександра Бондар, Дар’я Гонцова, Анна Максименко, Богдан Боговін, Єлізар Дирда та Максим Гаравський. Їхній виступ на європейському рівні стане важливим кроком у спортивній кар’єрі та дасть шанс закріпитися в основі на наступні сезони.
Відзначимо, що українська команда змагатиметься на чемпіонаті Європи у трьох дисциплінах – шаблі, рапірі та шпазі, як в особистих, так і командних змаганнях серед чоловіків і жінок.