Місцеві вболівальники аплодисментами зустрічали титуловану 17-річну гімнастку. Один з фанів засняв відео з виходом українки напередодні виступу, повідомляє 24 канал.

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Шалена підтримка Онофрійчук

Таїсія Онофрійчук у другий день чемпіонату Європи 2025 боролось за перемогу в окремих фінала. А до цього українська гімнастка виграла особисте багатоборство.

Майже кожна поява Таїсії супроводжувалась гучними оплесками вболівальників, які підтримували спортсменку. Глядачі радісно зустрічали Онофрійчук.

Відео, як фани підтримували Онофрійчук:

Нагадаємо, що 7 червня Таїсія Онофрійчук виборола історичне "золото" для України в особистому багатоборстві. Ця медаль стала першою за 28 років для нашої країни у цій дисципліні.