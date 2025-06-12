У цьогорічному чемпіонаті Європи з фехтування Україну представлять 26 спортсменів – по 13 чоловіків і жінок. До складу увійшли як досвідчені фехтувальники, так і шість дебютантів, які вперше виступлять на континентальній першості, пише 24 канал з посиланням на Федерацію фехтування України.

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Чому Харлан відсутня у заявці

Ольга не увійшла до складу збірної на Євро-2025 через те, що не брала участі в підготовці команди. Після тривалої перерви, яку спортсменка взяла після Олімпійських ігор, вона лише нещодавно повернулася до індивідуальних тренувань. У федерації пояснили, що наразі Харлан займається загальною фізичною підготовкою і не має необхідної фехтувальної практики для виступу на турнірі такого рівня.

"Цей сезон вона вирішила пропустити, щоби поступово відновити форму", – зазначили у ФФУ.

Водночас до складу збірної потрапили одразу шість дебютантів: Олександра Бондар, Дар’я Гонцова, Анна Максименко, Богдан Боговін, Єлізар Дирда та Максим Гаравський. Їхній виступ на європейському рівні стане важливим кроком у спортивній кар’єрі та дасть шанс закріпитися в основі на наступні сезони.

Відзначимо, що українська команда змагатиметься на чемпіонаті Європи у трьох дисциплінах – шаблі, рапірі та шпазі, як в особистих, так і командних змаганнях серед чоловіків і жінок.